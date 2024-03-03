Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Digital Chat Station: батареи на 6000 мА*ч станут нормой для флагманских смартфонов в 2024 году
Увеличится и емкость аккумуляторов устройств с гибким экраном

реклама

Среди ключевых минусов современных смартфонов многие пользователи упоминают недостаточное время автономной работы при активном использовании устройства. Поэтому некоторые производители стараются оптимизировать программное обеспечение девайса с целью уменьшения расхода энергии, другие же — работают над увеличением емкости встроенных аккумуляторных батарей.

реклама

Как сообщает китайский инсайдер, известный под ником Digital Chat Station, в ближайшем будущем на рынке смартфонов действительно ожидается увеличение емкости аккумуляторов – в первую очередь, во флагманском и субфлагманском сегментах. По информации источника, гибкие смартфоны обзаведутся батареями емкостью около 5000 мА*ч против нынешних 2500-4000 мА*ч, а флагманские мобильные устройства традиционного форм-фактора в среднем смогут похвастаться аккумуляторами на 6000 мА*ч. Причем увеличение емкости произойдет не за счет роста толщины смартфонов, а благодаря совершенствованию самих аккумуляторных батарей. Впрочем, «кирпичи» с аккумуляторами на 10000-20000 мА*ч тоже никуда не денутся, но их доля останется небольшой.

#смартфоны #аккумуляторы #мобильные устройства #батареи
Источник: weibo.com
+
Написать комментарий (0)
Oppo Find X7 на базе MediaTek возглавил рейтинг AnTuTu в феврале 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сбер предупредил о новой схеме мошенников через трансляцию экрана смартфона
1
Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
2
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
3
Снижение цены на автомобили BYD спровоцировало волну снижения цен на автомобили других марок
+
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
4
Li Auto оценила «самый большой в мире электромобиль» в $77 800
+
HP предлагает принтер с подпиской HP All-In
1
Motorola анонсировала смартфон Moto X50 Ultra
2
Уникальная система превращает углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки
+
Российские суда переходят на отечественную спутниковую связь с «Гонец-М1»
+
НАСА: Марс вращается с каждым годом всё быстрее
+
Илон Маск: Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч менее чем за секунду
7
Платежные системы на заправках Новой Зеландии вышли из строя - ПО не распознает 29 февраля
+
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил "скелет" уникальной одинокой галактики NGC 1559
+
СМИ: Франция ради создания «стратегической дилеммы» для России может разрешить своему спецназу заходить на территорию Украины
3
Ford планирует перейти на 800-вольтовую бортовую сеть в электромобилях, чтобы ускорить зарядку
2
Новое обновление Cyberpunk 2077 позволяет установить приоритеты для p-ядер в гибридных процессорах
2
Китайская Народная Республика начала испытания авианосца "Liaoning"
+
BNN: Китай представил самую длинную в мире лопасть ветряной турбины
1
Macpaw: Доступна первая альтернатива App Store для загрузки приложений
+

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
65
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
26
Американская "Булава" нацелится на превосходящие по мощи ВМС Китая
5
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
18
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
36
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
16
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
19
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
8
Обзор игры Call of Duty Black Ops - так начинались тёмные операции
+
Выпущена вторая версия SD WebUI Neuro Linux, генерируем и тренируем с видеокартой GeForce GTX 1070
10

Сейчас обсуждают

ark-bak
08:18
Что ошибок я не увидел. Ошибка может быть одна - рукожоп.
Частые ошибки новичков при сборке ПК - руководство для чайников
EvilKnievel
08:16
До боли похожая - ключевая фраза. Снятая на утюг неведома зверушка - "объективный контроль" , ага. Ссылку на видео на YouTube?
Бойцы ВС России смогли выследить и впервые поразить "старшую " разновидность HIMARS – M270 MLRS
Ольга Хвост
08:14
Это нереально . Ударный дрон не смог бы пролететь 1000 км. Запуск был наверняка произведен с территории Эстонии или Финляндии
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
ark-bak
08:14
Литву тогда конфисковать.
С 11 марта Литва начнёт конфисковывать автомобили с российскими номерными знаками
Redneck_prm
08:10
При отсутствии цпу-зависимых нагрузок даже +50% заметить сложно. Я с R2600 на 5600x год назад перелез, и никакого вау эффекта. В играх как было 60фпс, так и осталось. В рабочем софте тож на глаз разн...
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
zik3ak
08:08
Нет конкурентов у снапа по эффективности и плавности...
Смартфоны линейки Samsung Galaxy S25 не получат SoC Qualcomm Snapdragon
Александр Мальков
08:05
В ближайшие 2-3 дня ответочка полетит хохлам, опять хрюкать будут: "За шо?"
Oppo Find X7 на базе MediaTek возглавил рейтинг AnTuTu в феврале 2024 года
Eisbrecher
08:03
Парень, это немного не так работает)
Как произошел мой переход на AM5 и насколько рациональным было данное решение
Алексей Каверин
08:02
Ох уж эти чубатые саломрии. Все то за вас кастрюль кто-то что-то должен делать. Катй войдет. А вы то сами что не войдёте? Входилка отвалилась? 8 лет готовились, готовились, а в итоге просрали все что ...
Китайская SMIC начинает активнее расширять производство чипов в условиях санкций США
Commediant
07:41
Тоже сейчас грызуна выбираю. Не пойму, чем эта мышь лучше Razerовских за те же деньги? Весом не в счёт, для меня это минус (лёгкая)
Небольшой обзор на беспроводную мышь Lamzu Atlantis V2 спустя месяц использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем