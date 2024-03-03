Увеличится и емкость аккумуляторов устройств с гибким экраном

Среди ключевых минусов современных смартфонов многие пользователи упоминают недостаточное время автономной работы при активном использовании устройства. Поэтому некоторые производители стараются оптимизировать программное обеспечение девайса с целью уменьшения расхода энергии, другие же — работают над увеличением емкости встроенных аккумуляторных батарей.

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Как сообщает китайский инсайдер, известный под ником Digital Chat Station, в ближайшем будущем на рынке смартфонов действительно ожидается увеличение емкости аккумуляторов – в первую очередь, во флагманском и субфлагманском сегментах. По информации источника, гибкие смартфоны обзаведутся батареями емкостью около 5000 мА*ч против нынешних 2500-4000 мА*ч, а флагманские мобильные устройства традиционного форм-фактора в среднем смогут похвастаться аккумуляторами на 6000 мА*ч. Причем увеличение емкости произойдет не за счет роста толщины смартфонов, а благодаря совершенствованию самих аккумуляторных батарей. Впрочем, «кирпичи» с аккумуляторами на 10000-20000 мА*ч тоже никуда не денутся, но их доля останется небольшой.