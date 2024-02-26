Аудитория Apple недовольна их качеством

Как сообщает ресурс 9to4mac, все больше покупателей фирменных чехлов FineWoven для iPhone 15 высказывают претензии к их качеству. Обозреватель WSJ Джоанна Стерн написала про свой чехол: «Края отслаиваются, материал царапается, и приобретает коричневый цвет, как банан, когда он портится». Множество комментаторов согласились со Стерн, заявив, что чехол явно не стоит 59 долларов, которые за него просят – по качеству он уступает многим дешевых моделям с AliExpress.

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Проведенные на различных тематических ресурсах и в социальных сетях опросы подтверждают, что пользователи оценивают чехол FineWoven как крайне неудачный продукт – возможно, худший из выпускавшихся Apple. Как пишут возмущенные покупатели, чехол портится в течение месяца даже при не слишком активном использовании, а при активном – буквально за пару недель. «По сравнению с предыдущими кожаными чехлами Apple – полный провал с точки зрения долговечности» — заключил один из комментаторов. Примечательно, что Best Buy, Target и Walmart убрали чехлы FineWoven с витрин — их можно купить в основном только через интернет.