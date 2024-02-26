Он получил аккумуляторную батарею повышенной емкости

Китайская компания Tecno презентовала в рамках мероприятия MWC 2024 геймерский смартфон Pova 6 Pro. Решение может похвастаться нестандартным футуристичным дизайном, а также неординарными техническими характеристиками. Внутри тонкого корпуса (7.8 мм) скрываются SoC MediaTek Dimensity 6080, 6 или 8 гигабайт ОЗУ в зависимости от версии и 256-гигабайтный встроенный накопитель. Также устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-экраном (FullHD+, 120 Гц) со сканером отпечатка пальца.

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За полупрозрачной задней панелью размещены 210 светодиодов, при помощи которых можно создавать разнообразные эффекты. В основной блок камер входят 108-Мп главный датчик и два вспомогательных. Также имеется 32-мегапиксельная «фронталка». Емкость аккумуляторной батареи составляет внушительные 6000 мА*ч, поддерживается и скоростная 70-ваттная зарядка. Функционирует смартфон под управлением ОС Android 14 с оболочкой HiOS 14. Устройство будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения: Meteorite Grey и Comet Green. Приобрести его можно будет уже в марте 2024 года, стоимость пока не раскрывается.