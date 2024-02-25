Причем как для физического, так и для психического

Как сообщает ресурс Notebookcheck, врачи, ученые и исследователи AR/VR технологий предостерегают от ежедневного длительного использования гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro и других подобных устройств. По мнению специалистов, злоупотребление ими может привести к серьезным проблемам со здоровьем, причем как физическим, так и психическим.

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Согласно исследованиям, пользователи в AR/VR гарнитуре часто ощущают себя изолированными от других людей. Также они больше других подвержены возникновению тревожных расстройств и синдрома дереализации/деперсонализации, при котором человеку кажется, что происходящее вокруг нереально, и что он наблюдает за обстановкой со стороны, ощущая себя отстраненным от собственного тела. Прогнозируют эксперты и возникновение проблем с вестибулярным аппаратом и координацией движений у части наиболее активных пользователей Vision Pro.

Помимо этого, стоит отметить, что гарнитуры смешанной реальности создают повышенную нагрузку на зрительный аппарат человека, не приспособленный к такого рода девайсам, и на шейный отдел позвоночника. Другой распространенный побочный эффект — тошнота и укачивание.

Врачи и ученые считают, что компаниям следует осторожнее продвигать свои AR/VR гарнитуры, поскольку безопасность таких устройств еще недостаточно изучена. Скорее всего, спустя годы их применения станет известно о негативных последствиях или даже профессиональных заболеваниях, вызываемых частым использованием технологий дополненной или виртуальной реальности.