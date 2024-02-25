Изначально она задумывалась как эксклюзив для Китая

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, графический ускоритель AMD Radeon RX 7900 GRE, изначально задумывавшийся как эксклюзивное предложение для китайского рынка, в скором времени поступит также на рынки США и Канады. Так, на сайте канадского ритейлера Direct Dial уже появились карточки различных модификаций RX 7900 GRE – стоимость видеокарт варьируется от 720 до 800 американских долларов.

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По данным Videocardz, для США и Канады уже подтверждены как минимум 12 вариантов карты от таких вендоров, как ASRock, ASUS, PowerColor, GIGABYTE, Sapphire и XFX. Приобрести графические ускорители можно будет уже 27 февраля. При этом некоторые эксперты полагают, что в тот же день начнутся продажи и в ряде европейских магазинов, хотя пока надежных подтверждений этому не поступало. Но даже если видеокарта не будет поставляться в страны Евросоюза официально, ее можно будет заказать. В Китае модель пользуется спросом у геймеров, поскольку заполняет ценовую нишу между Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7900 XT и конкурирует с RTX 4070 Ti, хоть и отставая от нее на 5-8% по производительности даже в сценариях без трассировки лучей, зато превосходя по объему видеопамяти.