Такие данные продемонстрировал опрос IGN

Игровой ресурс IGN провел среди аудитории опрос с целью выяснить, готовы ли геймеры приобрести будущую консоль PlayStation 5 Pro ради одной игры – Grand Theft Auto 6. Из 18 тысяч пользователей почти 70% ответили отрицательно. Выход PS5 Pro ожидается во второй половине 2024 года или первой половине 2025 года, причем большинство аналитиков склоняются к тому, что релиз состоится скорее рано, чем поздно. На старте продаж ожидается дефицит, поскольку Sony и партнерам вряд ли удастся оперативно выпустить достаточное количество устройств в период ажиотажного спроса – подобная ситуация наблюдалась и при появлении базовой версии PS5.

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GTA 6 — будущая компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, являющаяся продолжением популярной серии. Согласно ряду оценок, проект также можно считать самой ожидаемой игрой со времен Cyberpunk 2077. Поиграть можно будет и на обычной PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также ПК, но на консолях нынешнего поколения графика и FPS, вероятно, будут хуже, чем на PS5 Pro и мощных компьютерах. Впрочем, ПК-геймерам придется подождать: на консолях игра выйдет раньше.