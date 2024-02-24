Миллиардер написал это в одном из твитов (или "иксов")

На этой неделе по СМИ и социальным сетям прокатилась волна слухов о якобы скором закрытии сервиса электронной почты Google Gmail – в итоге даже сама корпорация Google выпустила официальное опровержение. В связи с этими слухами один из сотрудников соцсети X (бывший Twitter), купленной американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, задал бизнесмену вопрос — «Когда мы сделаем XMail?», подразумевая запуск собственного сервиса электронной почты. «Скоро» — ответил Маск.

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Большинство экспертов считают, что почтовому сервису от Маска, если он будет реализован, вряд ли удастся привлечь большое количество пользователей, кроме фанатов бизнес-гения миллиардера, поскольку в подобного рода услугах в настоящий момент нет недостатка. Тем не менее, Маск известен как сторонник свободы слова, и он может реализовать проект по типу Protonmail, обеспечив как шифрование, так и максимально затрудненный доступ к переписке для правоохранителей и спецслужб различных стран. Такой почтовый сервис заинтересовал бы пользователей, для которых важна конфиденциальность и приватность.