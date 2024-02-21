Он предназначен для пользователей, которые предпочитают читать с мобильных устройств, но ищут более комфортное для глаз решение

Компания ONYX презентовала 6-дюймовый ридер ONYX BOOX Kant 2 в форм-факторе смартфона – он ориентирован на пользователей, предпочитающих читать с мобильных устройств, но ищущих более подходящее для длительного чтения решение на основе электронных чернил. Габариты устройства составляют 159 × 80 × 8 мм, вес – 160 г. Модель может похвастаться сенсорным E-Ink дисплеем с диагональю 6.13 дюйма и разрешением 824 × 1648 точек. Экран может отображать до 256 градаций серого, а также оснащен подсветкой MOON Light 2.

реклама

Kant 2 базируется на 4-ядерном процессоре с частотой 2 ГГц, точная модель которого пока не указывается даже в технических характеристиках на официальном сайте. Также устройство может похвастаться 2 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти. Поддерживается установка карт памяти MicroSD. Заряжается и подключается к другим гаджетам ридер посредством интерфейса USB Type-C, также имеется поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3950 мА*ч, а функционирует Kant 2 под управлением модифицированной ОС Android 11 с магазином приложений RuStore. Приобрести новинку можно за 22 тысячи рублей – в комплектацию также входит умная обложка.