Это первый отзыв лицензии за полтора года

Как сообщают российские СМИ, в частности, РБК, Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка — согласно заявлению ведомства, банк активно способствовал проведению операций между гражданами и нелегальным бизнесом. По данным журналистов, это первый в РФ случай отзыва лицензии у банков за последние 18 месяцев.

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Согласно заявлению ЦБ, банк не принимал значимого участия в реальном секторе экономики, зато был вовлечен в высокорисковые операции между гражданами и нелегальным бизнесом, таким, как не зарегистрированные в России букмекерские конторы, интернет-казино, теневые криптообменники. Также представители Центробанка отметили, что в Qiwi намеренно искали способы обхода введенных регулирующими органами ограничений. Были установлены и многочисленные факты открытия Qiwi кошельков на украденные персональные данные физлиц без их ведома и без должной верификации.

Банк участвует в программе страхования вкладов, поэтому граждане, открывшие в нем вклады, получат компенсацию в размере 100% от суммы, но не более 1.4 миллиона рублей. В настоящий момент неизвестно, как отзыв лицензии у банка повлияет на функционирование платежной системы Qiwi, и будет ли она работать в нормальном или ограниченном режиме, или ее деятельность будет приостановлена.