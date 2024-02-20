Вероятность того, что на ней представят игровые GPU довольно мала

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, корпорация NVIDIA анонсировала свой доклад в рамках мероприятия GTC 2024. Ожидается, что оно будет проходить в очном формате после трех лет удаленных презентаций — острая фаза пандемии коронавируса наконец-то осталась позади. Компания позиционирует свое выступление как предназначенное для разработчиков в области искусственного интеллекта и нейросетей.

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По мнению большинства экспертов, NVIDIA не представит на GTC 2024 новые игровые графические ускорители, но может презентовать профессиональные GPU и ускорители вычислений поколения Blackwell. В целом же следует ожидать новой информации о возможностях генеративного ИИ, которые реализуются на базе ускорителей NVIDIA, а также примеров практического применения подобных технологий. Выступать с речью будет сам глава компании, Дженсен Хуанг – он расскажет о движке WPP/NVIDIA для цифровой рекламы, платформе Chat With RTX и других новшествах и достижениях. Что же касается игровых GPU RTX 5000 — дополнительная информация о них, вероятно, появится ближе к третьему-четвертому кварталу 2024 года.