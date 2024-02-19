Тестирование проводилось на улицах Чикаго

Журналист ArsTechnica Сэмюэл Аксон протестировал гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro на улицах Чикаго, а также оценил реакцию на нее окружающих людей. По словам эксперта, устройство крайне быстро передает информацию с камер на дисплеи — задержка не превышает 10-15 мс, что в несколько раз меньше, чем у других AR/VR гарнитур. Но цвета при этом выглядят несколько нереалистичными.

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Среди недостатков журналист отметил, что открытые окна не перемещаются вслед за пользователем, а остаются «привязанными» к месту появления, если не перетаскивать их вручную. На эту проблему уже жаловались многие покупатели Vision Pro, так что, вероятно, в одном из ближайших обновлений Apple добавит возможность закреплять окна в поле зрения. Также Аксон посетовал, что в Apple Maps пока нет навигации в дополненной реальности, хотя такая функция была бы очень удобной – как в некоторых видеоиграх.

Что касается реакции людей на новомодный гаджет – в большинстве случаев никто не обращал на него внимания. Единственное исключение — реакция официанта в местном кафе, который был особенно осторожен, расставляя тарелки на столе, и удивился, когда понял, что Сэмюэл его видит. Также Аксон написал, что все время чувствовал некий социальный дискомфорт, хотя и не получал со стороны окружающих какой-либо негативной реакции.