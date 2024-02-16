Спрос на готовые брендовые ПК, соответственно, снизился

Как сообщает издание «Известия», в России впервые с 90-х годов вырос спрос на компьютеры, собранные кустарным способом в мелких магазинах и мастерских. В 2023 году таких конфигураций было 20% от общего числа – вдвое больше, чем годом ранее. Спрос на готовые брендовые ПК, соответственно, снизился. Данная статистика не учитывает комплекты, из которых покупатель в дальнейшем самостоятельно собирает системный блок.

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По мнению экспертов, подобная динамика обусловлена двумя основными факторами. Первый — частичный или полный уход с российского рынка многих брендов, под которыми поставлялись готовые компьютеры. Второй — снижение реальных доходов населения. Самостоятельный подбор комплектующих часто более выгоден, чем приобретение готового ПК. Часто по этому пути идут геймеры и представители творческих профессий, включая, например, разработчиков ПО и дизайнеров. Отмечают рост продаж собранных в кустарных или полукустарных условиях конфигураций и на маркетплейсах. При этом, согласно опросам, многие граждане, не разбирающиеся в компьютерной технике, предпочитают обращаться за помощью к друзьям и знакомым, не слишком доверяя продавцам-консультантам.