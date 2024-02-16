Покупатели жалуются на дискомфорт и побочные эффекты от использования девайса

Как сообщает издание The Verge, пользователи гарнитур смешанной реальности, или, как их называет корпорация Apple, «пространственных компьютеров» Vision Pro, стали чаще возвращать купленные устройства в магазины. Компания из Купертино позволяет вернуть приобретенную продукцию в течение 14 дней после покупки, и количество возвратов в последние дни стало быстро расти.

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Чаще всего пользователи жалуются на дискомфорт при длительном использовании устройства. Среди распространенных побочных эффектов – головная боль и боль в области шеи, головокружение, укачивание и тошнота, чувство нереальности происходящего, повышение уровня тревоги. Сообщают покупатели и о повышенной усталости глаз, а также о том, что центр тяжести Vision Pro расположен неоптимально, в результате чего устройство «тянет голову вперед и вниз». На тематических форумах гарнитуру часто описывают как «дорогую и громоздкую», хотя и предоставляющую впечатляющий опыт в первые минуты и часы использования. Пока трудно сказать, насколько популярным окажется устройство, но многие комментаторы уже заявляют, что будут ждать релиза второго поколения Vision Pro или выхода альтернативных гарнитур смешанной реальности от других производителей, более компактных и удобных для многочасового использования.