Оно маскировалось под софт для проверки остроты зрения

Как сообщает The Verge, в магазине приложений App Store, славящемся своей жесткой модерацией, удивительным образом полгода продержалось приложение под названием Kimi, предназначенное для просмотра пиратского контента – в частности, фильмов и сериалов. Оно было замаскировано под софт для проверки остроты зрения, и в итоге добралось до 8 места в рейтинге развлекательных приложений.

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Приложение прошло модерацию в сентябре. В нем можно было нелегально смотреть различные фильмы и сериалы. Также были доступны рекомендации и система поиска с многочисленными фильтрами. Присутствовала и монетизация – в том числе при помощи рекламы. Судя по сетевым обсуждениям инцидента, это первый случай подобного масштаба — в App Store и раньше изредка попадались пиратские или вредоносные приложения, но они, как правило, не достигали популярности и быстро удалялись. Многие эксперты сейчас гадают, как Kimi удалось пройти модерацию. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что изначально у приложения мог быть другой функционал, в дальнейшем же оно могло многократно редактироваться. При изменении ПО проходить модерацию также необходимо, но, в теории, она может быть менее строгой.