Информация, конечно, пока предварительная

Популярный инсайдер, автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead опубликовал предварительные данные о сроках выхода флагманского графического ускорителя следующего поколения под условным названием NVIDIA GeForce RTX 5090 — согласно данным источника, релиз состоится уже в конце 2024 года. Как заявляет блогер, он общался с работниками компаний, сотрудничающих с NVIDIA, и получил эти сведения непосредственно от них. Стоимость RTX 5090 составит около 2 тысяч долларов США.

реклама

О технических характеристиках будущего флагмана говорить пока преждевременно, но большинство обозревателей, инсайдеров и технических экспертов полагают, что такого же скачка производительности, как при переходе с Ampere на Ada Lovelace, ожидать не приходится — в прошлый раз значимую роль сыграл переход с технологических норм южнокорейской корпорации Samsung на более тонкий и совершенный техпроцесс тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Вероятно, на протяжении 2024 года будет появляться все больше утечек об RTX 5090 — флагманские видеокарты интересуют игровое сообщество больше моделей среднего сегмента, хотя из-за высокой стоимости позволить себе топовые решения могут далеко не все желающие.