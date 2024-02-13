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Adidas окончательно уходит из России — учетные записи Adidas Running будут удалены 31 марта
Данные из приложения можно будет экспортировать

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За последние два года деятельность на российском рынке приостановили или полностью прекратили сотни международных и зарубежных фирм, и процесс все еще продолжается. Как сообщают СМИ, уход из страны завершает немецкая компания Adidas — 31 марта она удалит учетные записи россиян в приложении Adidas Running, а также историю активности и все сохраненные данные. До назначенной даты данные можно будет сохранить и экспортировать – после 31 марта соответствующая функция станет недоступна.

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В компании заявили, что решение о прекращении поддержки Adidas Running в России является вынужденным, а также поблагодарили россиян за использование приложения и продукции фирмы и пожелали успехов в поддержании здорового образа жизни и спортивных начинаниях. О приостановке деятельности в РФ Adidas объявила еще 9 марта 2022 года, а розничные магазины компании в стране закрылись спустя 5 дней, 14 марта. При этом продукцию немецкой фирмы в России купить по-прежнему можно — она поставляется в страну неофициальными путями, через посредников, а также при помощи механизмов параллельного импорта.

#россия #санкции #приложения #adidas
Источник: tass.ru
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