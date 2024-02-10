По мнению представителей канадского правительства, подобные устройства используют для угона авто

Как сообщает интернет-издание PCMag, в Канаде запретят ввоз, продажу и использование потребительских хакерских устройств, включая «хакерский мультитул» Flipper Zero. Компания-производитель позиционирует свой гаджет как инструмент для профессиональных пентестеров, а также энтузиастов в области информационной безопасности. В правительстве же Канады считают, что подобными девайсами активно пользуются угонщики.

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Согласно заявлению Flipper Devices, устройство невозможно использовать для разблокировки автомобилей, выпущенных за последние 30 лет – в них используются не фиксированные, а одноразовые коды. Flipper Zero может перехватить такой код, но без блокировки сигнала для приемника автомобиля он будет бесполезен, а функции блокировки у гаджета нет. Как рассказал главный операционный директор Flipper Devices Алекс Кулагин, в компании принялы меры против потенциального злонамеренного использования своего продукта. По мнению же технического эксперта Линуса Себастьяна, Flipper Zero – один из самых удобных и разносторонних инструментов для специалиста по кибербезопасности или хакера, но сам по себе он не нарушает законодательства большинства стран.