Он значительно дешевле, чем 5800X3D, но почти не уступает ему в игровой производительности

Специалисты интернет-издания TechSpot провели тестирование процессора AMD Ryzen 7 5700X3D – он отличается от Ryzen 7 5800X3D только более низкими частотами. И эта разница почти не сказывается на производительности в играх – даже в разрешении FullHD разрыв составляет скромные 4%. При этом стоит 5700X3D на 60-80 долларов дешевле, чем 5800X3D. Конечно, по сравнению с флагманскими и субфлагманскими CPU Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh процессоры сокета AM4 сейчас выглядят в игровых сценариях использования не слишком впечатляюще, но их важное преимущество заключается в возможности установки в старые материнские платы. Компания AMD поддерживает старые сокеты значительно дольше, чем Intel.

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К дополнительным плюсам Ryzen 7 5700X3D можно отнести невысокие показатели энергопотребления и тепловыделения. По мнению экспертов TechSpot, «пять тысяч семисотый» с 3D-кэшем в настоящий момент является лучшим вариантом для апгрейда игровых конфигураций ПК на основе сокета AM4, если говорить о соотношении цены и производительности. Если же требуется производительность любой ценой – более рациональным вариантом выглядит переход на другой сокет.