По мнению руководства компании, это бессмысленно

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Guide, компания OnePlus не планирует выпускать обновления для своих смартфонов в течение семи лет, как стали делать некоторые ее конкуренты, включая Google и Samsung. По мнению руководства фирмы, столь длительная поддержка в большинстве случаев бессмысленна, поскольку для пользователей важны не только обновления, но и удобство использования смартфона. А за семь лет даже флагманский смартфон успевает значительно устареть.

Примечательно, что многие эксперты и некоторые комментаторы согласились с позицией OnePlus — в среднем люди меняют смартфоны значительно чаще, чем раз в семь лет. И опыт использования семилетнего смартфона в большинстве случаев будет некомфортным, что хорошо видно, например, по недовольству владельцев старых iPhone от корпорации Apple. И это при том, что операционная система «яблочных» оптимизирована лучше, чем Android, поскольку является закрытой и узконаправленной. Помимо всего прочего, глава OnePlus отметил, что семь лет – слишком долгий срок для любого литий-ионного или литий-полимерного аккумулятора. За этот срок владельцу мобильного устройства придется заменить батарею как минимум один раз, что не всегда целесообразно. Сейчас OnePlus предлагает для своих флагманских смартфонов четырехлетний срок поддержки и не намерена его увеличивать.