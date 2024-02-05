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В России создадут отечественный аналог App Store с приложениями для iPhone
Apple будет обязана разрешить установку приложений из сторонних источников согласно европейскому законодательству, но сделает ли она это для российских пользователей - пока неясно

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Как сообщает издание «Известия», в России создадут отечественный магазин приложений для iPhone, который станет альтернативой App Store. Разработать его планирует АНО «Цифровые платформы» — по аналогии с магазином NashStore для Android. В соответствии с европейским законодательством Apple должна будет разрешить установку приложений из сторонних источников уже с 7 марта 2024 года. При этом в настоящий момент неизвестно, разрешит компания из Купертино устанавливать приложения из сторонних источников всем пользователям, или только проживающим в Евросоюзе.

По мнению главы АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, даже если Apple снимет ограничения только для ЕС, и сохранит их для России, в арсенале пользователей появятся обходные пути со сменой региона. Журналисты «Известий» отправили запрос в американский офис «яблочных» с целью уточнить, получат ли россияне возможность устанавливать приложения из сторонних источников, но на момент публикации материала представители компании на него не отреагировали. Эксперты в большинстве своем полагают, что в России следует принять закон, подобный европейскому, обязав Apple разблокировать возможность установки приложений из альтернативных магазинов, а также указывают на то, что опытом стран Евросоюза в перспективе с высокой вероятностью воспользуются и другие государства.

#россия #apple #приложения #app store #магазин приложений
Источник: iz.ru
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