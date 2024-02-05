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Wildberries открывает новый склад в Санкт-Петербурге вместо сгоревшего в январе
Объект должен начать работу уже сегодня, 5 февраля

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Как сообщает Telegram-канал «WB партнеры», уже сегодня, 5 февраля начнет свою работу новый склад маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге «Шушары Московское шоссе» – он должен заменить сгоревший в январе объект. Сообщается, что компания продолжит совершенствовать логистику в регионе, чтобы быстрее справиться с негативными последствиями, вызванными январским инцидентом.

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Произошедший 13 января пожар на складе в Шушарах характеризуется экспертами как крупнейший в истории современной российской торговли. По самым скромным оценкам, было уничтожено и повреждено товаров на сумму более одного миллиарда рублей. Представители маркетплейса заверили, что полностью компенсируют убытки как продавцам и партнерам, так и покупателям. Несогласные же с компенсацией смогут обратиться за пересчетом. По словам главы Wildberries Татьяны Бакальчук, в настоящий момент фирма совершает выплаты предпринимателям, не обладая точными сведениями о понесенном ими ущербе – это необходимо для того, чтобы партнеры могли закупать новые товары. При этом общий размер понесенного бизнесом ущерба только предстоит установить.

#wildberries #пожар #маркетплейс #склад
Источник: t.me
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