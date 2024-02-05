Эффективности уже существующих часто оказывается недостаточно

Исследование Центра безопасности на дорогах Среднего Запада при Университете Небраски-Линкольн, а также ряд других американских исследований и краш-тестов показали, что установленные дорожные заграждения в большинстве случаев не способны столь же эффективно останавливать электромобили, как машины с ДВС. Электрокары, как правило, на десятки процентов тяжелее из-за наличия аккумуляторных батарей, а их центр тяжести расположен ниже, поэтому существующие заграждения могут быть почти бесполезными.

реклама

В США каждый год происходит около 100 тысяч ДТП, связанных с выездом за пределы дороги, при этом некоторые из них приводят к тяжелым травмам или гибели людей. Представители учреждений транспортной инфраструктуры и регулирующих органов, а также исследователи планируют провести дополнительные краш-тесты. В настоящий момент уже существуют концепты более прочных ограждений, например, Midwest Guardrail. Гофрированная сталь и расположенные через сравнительно небольшое расстояние прикопанные стальные стойки в теории способны остановить даже автомобили и электромобили с высокой массой — осталось провести практические тесты.