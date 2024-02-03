Многие эксперты прогнозируют дальнейший рост

Как сообщает Reuters, в январе нынешнего года капитализация корпорации NVIDIA рекордно увеличилась – на 297 миллиардов долларов всего за месяц. Сейчас соответствующий показатель уже превышает 1.6 триллиона единиц американской валюты, и большинство экспертов прогнозируют дальнейший рост. Отдельные экономисты и финансовые аналитики даже считают, что в ближайшие годы NVIDIA может перегнать Apple и Microsoft с их примерно 3 триллионами и выйти на первое место в мире.

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Вера инвесторов в NVIDIA понятна – компания является ведущим на планете производителем ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Подорвать позиции «зеленых» может разве что усиление конфликта вокруг Тайваня, где расположены основные производственные мощности полупроводникового гиганта TSMC. Именно по технологическим нормам TSMC производится большая часть продукции NVIDIA. Впрочем, подобный сценарий стал бы катастрофой не только для NVIDIA, но и для всего рынка полупроводников в целом. Стоимость одной акции компании Дженсена Хуанга приближается к 700 долларам, хотя совсем недавно они торговались менее, чем за 500 долларов. И ближайшие два-три года могут стать для NVIDIA самыми успешными в истории.