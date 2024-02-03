Энергопотребление видеокарты составляет всего 70 Вт

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, компания Palit презентовала собственную модификацию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ под брендом KalmX. Ее особенность – в отсутствии вентиляторов охлаждения – графический ускоритель с TGP 70 Вт охлаждается полностью пассивно при помощи относительно большой площади радиатора с тепловыми трубками. Подобных модификаций видеокарт Palit не выпускала со времен GTX 1650.

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Примечательно, что несмотря на пассивную систему охлаждения, карта подходит для компактных компьютеров — ее габариты составляют 16,3 × 13,7 см, при этом она занимает два слота расширения. Как отмечают эксперты, ожидать от «урезанной» версии RTX 3050 высокой игровой производительности не стоит, и это касается любых вариантов исполнения, а не только Palit KalmX. Дело в том, что обновленная видеокарта обладает значительно меньшими рабочими частотами, чем стандартная версия, а также 70-ваттным теплопакетом против 130-ваттного. Впрочем, для нетребовательных и старых игр ее должно хватить, и варианты с пассивной системой охлаждения наверняка понравятся многим энтузиастам, предпочитающим собирать бесшумные или тихие ПК.