Соответствующий эксперимент провел блогер-энтузиаст

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers, некий блогер-компьютерный энтузиаст, известный под никнеймом Love Comparison решил провести любопытный эксперимент – изменить дату в системном времени операционной системы Windows 11 на 1 января 10 000 года. Штатными средствами это сделать не удавалось, поэтому тестировщик использовал специализированную команду и отредактировал файл запуска ОС. Путем не слишком сложных манипуляций ему удалось установить дату на 31 декабря 9999 года (время 23:59). Через минуту год изменился на 10000-й.

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После этого системные часы остановились, а сама Windows 11 стала функционировать некорректно. Так, автор эксперимента сообщил, что ему не удалось открыть ни одного элемента панели задач, хотя загрузка CPU составляла всего 35% — проблема явно была не в нехватке производительности. Меню «Пуск» зависало, также не открывалась ни одна программа. Спустя непродолжительное время операционная система и вовсе перестала отвечать. Опытные компьютерщики здесь могут вспомнить пресловутую «проблему 2000 года», значение которой сильно преувеличивалось в СМИ. Впрочем, некоторые информационные системы действительно тогда столкнулись со сбоями разной степени серьезности.