В основном по цене от 135 тысяч рублей

Российские ритейлеры успели приспособиться к санкциям и ограничениям – видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 Super появилась в ассортименте крупных торговых сетей и ряда московских магазинов без задержки относительно мирового рынка. Предлагается она примерно по той же цене, что и «обычная» RTX 4080, при этом разница в производительности между рассматриваемыми графическими ускорителями также минимальна.

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Примечательно, что NVIDIA установила для RTX 4080 Super на 200 долларов меньшую рекомендованную цену, чем для базовой версии – 999 долларов против 1199. Тем не менее, на отечественной рознице это пока отразилось не слишком. В основном новенькие видеокарты можно приобрести за 135-145 тысяч рублей. Единственное исключение удалось найти в московском магазине «Регард», доставляющем заказы почти по всей территории страны. Речь идет о модификации RTX 4080 Super Palit GamingPro OC, которая предлагается дешевле обычных RTX 4080 – всего за 130 тысяч. Помимо Palit, в магазинах можно увидеть модели от MSI, и, изредка, от GIGABYTE. Что же касается ASUS и других знакомых российским потребителям вендоров – вероятно, карты в их исполнении подвезут немного позже.