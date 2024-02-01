И это только из одного магазина, а скачать его можно и из ряда других, а также с официального сайта банка

Как сообщает пресс-служба СберБанка, мобильное приложение «СберБанк Онлайн» занимает первую позицию по количеству скачиваний в российском магазине приложений RuStore – его загрузили уже более 10 миллионов раз. Скачивают его и из других источников – например, с официального сайта банка, а также из магазинов и каталогов, в которых оно осталось — предлагаемых Xiaomi, Huawei и рядом других компаний. Здесь стоит напомнить, что из Google Play и App Store приложения СберБанка было удалено из-за санкций, хотя впоследствии неоднократно туда возвращалось под различными альтернативными названиями.

реклама

Ежемесячно приложением «СберБанк Онлайн» пользуются более 82 миллионов человек, а ежедневно – около 44 миллионов. Среди преимуществ ПО пользователи отмечают многофункциональность, удобный и понятный интерфейс, беспроблемную работу, а также возможность оперативно переводить денежные средства различными способами и анализировать доходы и расходы. Примечательно, что весьма популярны в RuStore и другие банковские приложения – такие, как «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн».