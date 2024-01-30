При этом опытные водители относятся к таким авто с осторожностью

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Открытия авто», россияне в 2023 году в 4 раза чаще, чем в 2022 брали кредиты на китайские автомобили. Почти каждый второй кредит в стране в прошедшем году был выдан на транспортное средство из Поднебесной, что, впрочем, логично, с учетом значительного роста их доли на отечественном рынке. Доля кредитов на китайские авто составила 45%, на российские — 34% (против 42% годом ранее), на корейские – 12% (против 26%), на японские и европейские – суммарно менее 10% (против 18%).

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По мнению автоэкспертов, рост доли автомобилей из Поднебесной в нынешних политически-экономических условиях – процесс естественный, поскольку, например, привычные для российского рынка «корейцы» за последние 2 года значительно подорожали. При этом опытные водители относятся к китайским машинам с известной осторожностью – многие из них не очень приспособлены к суровым российским климатическим условиям. Главными проблемами здесь становятся минусовые температуры и наличие на зимних дорогах снега и льда. Также автолюбители критикуют китайские авто за проблемы с «добычей» запчастей, но хвалят за высокую степень цифровизации и наличие различных технологий помощи водителю. Что же касается долгосрочной надежности подобных транспортных средств – она, по мнению специалистов, в среднем значительно уступает показателям японских и корейских авто.