А иногда еще и с панелью задач

Как сообщает интернет-издание Windows Latest, обновление KB5034204 для Windows 11 может вызывать проблемы с «Проводником» и панелью задач, а у некоторых пользователей – и вовсе выдавать ошибку в процессе установки. На экране появляется сообщение: ««Что-то пошло не так, как планировалось. Не переживайте — изменения находятся в процессе отмены. Пожалуйста, не выключайте ПК».

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По словам пользователей, все-таки установивших упомянутый апдейт, «Проводник» иногда перестает отвечать, а в процессе завершения работы Windows демонстрирует сообщение об ошибке процесса «explorer.exe». Также в некоторых случаях исчезает панель задач – использовать ее удается лишь при помощи комбинации клавиш Win + X. Еще одна распространенная жалоба – невозможность взаимодействовать с рядом стандартных ярлыков, таких, как «Корзина» и «Этот компьютер». В тематической ветке на Reddit эксперты рекомендуют временно приостановить получение обновлений или отключить их автоматическую установку — ситуации, когда апдейты Windows 10 или Windows 11 ломали до этого нормально работавшие функции ОС, встречались уже неоднократно.