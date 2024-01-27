В основном – представителями бизнес-сегмента

Как сообщает издание «Известия», российская компания «Кама» получила уже 105 тысяч предзаказов на электромобили «Атом», при этом более двух третей клиентов – представители бизнес-сегмента. По информации журналистов, фирма ведет переговоры с сервисами каршеринга и такси, при этом наиболее серьезный интерес к массовым закупкам пока проявляют потенциальные партнеры из двух исторических российских столиц.

реклама

По словам представителя компании «Кама» Анатолия Кияшко, в 2024 году на проект запланировано привлечь более 30 миллиардов рублей – часть этих денежных средств пойдет на разработку и внедрение специальной операционной системы «Атом ОС». Впервые будущий электрокар был презентован весной 2023 года. Согласно текущим планам, его массовое производство должно стартовать в 2025 году на московском предприятии «Москвич». По предварительным данным, модель сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 7 секунд, что же касается запаса хода – в теплое время года «Атом» сможет проехать без необходимости пополнения запаса энергии до 500 км. Отзывы в сети о проекте противоречивые – одни комментаторы радуются, что в России наконец-то сделают свой уникальный электрокар, другие же вспоминают «Ё-мобиль» и множество других инициатив, выглядящих перспективно, но на каком-то этапе заглохших.