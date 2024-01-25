Без задержки по сравнению с мировым рынком

Глобальный старт продаж графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super состоялся 24 января, и российские ритейлеры на этот раз не отстали от зарубежных, несмотря на санкции и уход с отечественного рынка ряда компаний. Вопреки прогнозам некоторых экспертов, приобрести новенькую видеокарту можно дешевле 100 тысяч рублей, причем не на маркетплейсах, а в магазинах.

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Одно из самых доступных предложений на российском рынке — RTX 4070 Ti Super Palit JetStream OC. Приобрести такую видеокарту в московском магазине «Регард», доставляющем заказы почти по всей территории России, можно за 94 тысячи рублей. Стоит напомнить, что RTX 4070 Ti Super, в отличие от базовой версии RTX 4070 Ti, обладает 16, а не 12 гигабайтами видеопамяти. Прирост производительности в данном случае составляет 6-7% в разрешении QuadHD, отставание от RTX 4080 – около 10%. Тем не менее, RTX 4070 Ti Super позволяет играть во многие проекты и в разрешении 4K, особенно если использовать технологии масштабирования DLSS 3/Frame Generation. Со временем новинка полностью вытеснит старую модель с рынка – производство RTX 4070 Ti или уже прекращено или будет прекращено в ближайшее время.