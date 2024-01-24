Ранее компанию уже уличали в искусственном создании препятствий для потребителей

В адрес компании HP неоднократно звучали претензии от недовольных потребителей — фирма намеренно блокировала печать при использовании неоригинальных картриджей или чернил, а также создавала иные искусственные препятствия для использования купленных клиентами устройств. Генеральный директор HP Энрике Лорес и вовсе позволил себе в интервью CNBC бестактное высказывание, заявив, что клиенты, не приобретающие оригинальные расходники, являются для компании «плохой инвестицией».

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Также господин Лопес в ответ на вопрос ведущего заявил, что блокируя неоригинальные картриджи, HP защищает свою интеллектуальную собственность. Здесь стоит напомнить, что в адрес фирмы уже подали из-за этого коллективный иск. Топ-менеджер считает, что из-за использования сторонних расходников может пострадать качество печати, а срок службы печатающего устройства может снизиться. Помимо этого, комментируя претензии клиентов к искусственно завышенной стоимости картриджей и чернил, герой интервью заявил, что HP продает принтеры и МФУ себе в убыток, зарабатывая на расходниках. Судя по всему, компания стремится внедрить стратегию, которую можно назвать «печать по подписке». И хотя для некоторых клиентов она может быть удобной, значительная часть потребителей, вероятно, проголосует кошельком за конкурентов HP.