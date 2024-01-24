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[Zero]
OpenAI планирует снизить зависимость от NVIDIA, найдя инвесторов для выпуска собственных ИИ-чипов
Гендиректор компании Сэм Альтман уже ведет по этому вопросу переговоры

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Как сообщает издание Financial Times, компания OpenAI, известная многим интернет-пользователям по всему миру благодаря чат-боту на основе нейросетей ChatGPT, планирует снизить свою зависимость от NVIDIA, начав выпускать собственные ускорители вычислений. По данным журналистов, гендиректор OpenAI Сэм Альтман уже ведет переговоры как с инвесторами с Ближнего Востока, так и с контрактными чипмейкерами. В качестве основного партнера компания рассматривает полупроводникового гиганта TSMC, обладающего наиболее передовыми производственными мощностями на планете. Рассматриваются также варианты сотрудничества с Samsung и Intel.

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По мнению экспертов, Альтману и OpenAI понадобятся как минимум миллиарды долларов, а скорее – десятки миллиардов. Топ-менеджер уже переговорил с потенциальными инвесторами из ОАЭ, включая шейха Тахнуна бин Заида – долларового мультимиллиардера и младшего брата главы государства. Разработчики проектов на основе искусственного интеллекта и нейросетей используют тысячи специализированных ускорителей, и с каждым новым проектом зависимость OpenAI от NVIDIA только усиливается. В подобных условиях стремление компании диверсифицировать свои риски естественно, хотя выбор в качестве партнера TSMC может быть несколько спорным. Если на Тайване случится обострение политической ситуации, то значительная часть мощностей полупроводникового гиганта может оказаться недоступной как для NVIDIA и OpenAI, так и для других заказчиков.

#nvidia #искусственный интеллект #нейросети #openai
Источник: ft.com
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