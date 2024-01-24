Схема получает все большее распространение

Команда Сбербанка рассказала об очередной мошеннической схеме, используемой киберпреступниками – на этот раз нацеленной на юридических, а не физических лиц. Компании преступники обманывают реже, но сумма ущерба в среднем оказывается более внушительной. Как сообщили в Сбере, мошенники создают в мессенджере фейковый аккаунт, схожий с реальной учетной записью директора, руководителя или топ-менеджера фирмы, после чего вступают в переписку с бухгалтером и после ряда дежурных фраз просят перевести денежные средства на указанные реквизиты.

реклама

Если жертва не замечает, что с ней общается мошенник с фейкового аккаунта и переводит деньги, то те уходят на счета так называемых «дропов» — людей, используемых мошенниками для обналичивания и дальнейшего перевода похищенных средств. Как заявил замред правления Сбера Станислав Кузнецов, антифрод-система банка уже дополнена информацией о подобных мошеннических схемах, и они успешно выявляются. Тем не менее, как подчеркивают комментирующие заявление компании эксперты по информационной безопасности, сотрудникам предприятий тоже следует быть бдительными и убеждаться в подлинности учетной записи своего собеседника в мессенджере или социальной сети.