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[Zero]
Гарнитуры Apple Vision Pro уже перепродают как минимум на $1000 дороже рекомендованной цены
В некоторых случаях стоимость доходит до $6000

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Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro выпускается в ограниченном количестве – по разным причинам, например, из-за дефицита комплектующих, в частности, дисплеев. По мнению ряда экспертов, компания из Купертино сможет выпустить в 2024 году только 500-600 тысяч экземпляров. При этом авторитетный аналитик Минг-Чи Куо считает, что около 180 тысяч гарнитур уже удалось реализовать посредством предзаказов. Очереди на последние уже растянулись на несколько месяцев.

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Если в рыночной экономике возникает дефицитный товар, то мгновенно появляются и перекупщики, и ситуация с Apple Vision Pro не стала исключением. Журналисты Wccftech обратили внимание, что на популярных западных площадках eBay и StockX появились предложения по перепродаже гарнитур – цены при этом как минимум на 1000 долларов превышают рекомендованные, а иногда доходят и до 6000 долларов против заявленных Apple 3500-3900 единиц американской валюты в зависимости от объема памяти устройства.

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Примечательно, что продают перекупщики даже не находящиеся на руках гарнитуры, а «места в очереди» — то есть ранние, сделанные до этого предзаказы с доставкой в начале февраля. И хотя контента для новенькой гарнитуры смешанной реальности от Apple пока крайне мало, наверняка найдутся потребители, готовые переплатить внушительную сумму за то, чтобы получить желанный девайс как можно раньше.

#apple #vision pro
Источник: wccftech.com
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