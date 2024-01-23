А в 2024 году пользователей ждет крупное обновление Windows 11

Как пишет интернет-ресурс ITHome, выход операционной системы Windows 12, в которую будет интегрировано множество функций, связанных с нейросетями и искусственным интеллектом, может быть отложен на 2025 год. Согласно информации журналистов, на планы Microsoft мог повлиять уход Паноса Паная, возглавлявшего соответствующее направление. По предварительным данным, в 2024 году пользователей ждет крупное обновление Windows 11 24H2 – оно может быть представлено на выставке Computex, и, как и Windows 12, получит значительное число ИИ-функций. Официальный релиз обновления и компьютеров с ним ожидается осенью 2024 года.

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Если данные ITHome верны, то Windows 12 выйдет только в 2025 году. При этом многие пользователи по-прежнему пользуются Windows 10, а не Windows 11, считая последнюю версию ОС Microsoft «проходной» и не видя реальных причин для перехода на нее. Вероятно, Windows 12 может стать следующей «народной» операционной системой – такими были Windows XP, Windows 7 и Windows 10, но не следующие между ними версии, что подтверждается общемировой и российской статистикой.