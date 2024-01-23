При этом транспортные средства из Поднебесной далеко не всегда приспособлены для российских климатических условий

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на информацию, полученную от китайского Главного таможенного управления (ГТУ), в 2023 году в Россию из Китая было ввезено свыше 800 тысяч автомобилей. Это в 7.2 раза больше, чем в 2022 году. Во многом благодаря российскому рынку Китай стал наиболее крупным экспортером транспортных средств в мире, опередив Японию – в 2023 году в Поднебесной отгрузили на экспорт 5,26 миллиона машин.

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Российские автолюбители приобретают китайские авто намного более активно, чем раньше, но такое покупательское поведение во многом обусловлено удорожанием японских, южнокорейских, европейских и американских машин. Отзывы об автомобилях из Китая сильно разнятся – одни водители хвалят их за высокий уровень цифровизации и недорогое обслуживание, другие же ругают за неприспособленность к российским климатическим условиям, плохую поддержку со стороны производителей, склонность к быстрому появлению коррозии и завышенные цены. В самом Китае многие машины местного производства стоят в 1.5-2 раза дешевле, чем в России. Автоэксперты же предлагают подождать несколько лет – многие проблемы вскрываются далеко не сразу.