Такую цель можно охарактеризовать как крайне амбициозную

Как сообщает CNBC, китайская корпорация Lenovo планирует за 3 года вывести принадлежащий ей бренд Motorola в топ-3 на глобальном рынке смартфонов. Об этой цели журналистам рассказал Мэтью Зелински, вице-президент компании. Топ-менеджер заявил, что «готов поспорить на свою зарплату», что обозначенная цель будет выполнена. Помимо этого, он отметил, что Lenovo установила для Motorola высокий приоритет.

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По данным СМИ, Lenovo является крупнейшим на планете производителем компьютеров. Что же касается рынка смартфонов – купленный ей в 2014 году у Google бренд Motorola занимает 8 место в мире с долей в 4%. При этом доля двух лидеров рынка, Apple и Samsung, совместно достигает 40%. Но если на глобальном рынке успехи Motorola пока невелики, то на рынке США компания уже занимает третье место, а в Латинской Америке – второе. Господин Зелински полагает, что Motorola сможет нарастить свою долю не только в бюджетном и среднем ценовых сегментах, но и в субфлагманском и флагманском – в том числе за счет мобильных устройств со складным или гибким экраном. Также руководитель подчеркнул, что одной из важнейших стран для бизнеса компании является Индия – при необходимости объемы производства продукции в ней будут увеличены.