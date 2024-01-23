Первые стабильные пополнения запасов ожидаются в середине февраля.

Как сообщает популярный ресурс ITHome, компания NVIDIA и ее партнеры планируют продолжать выпуск графических ускорителей GeForce RTX 4070, несмотря на выход RTX 4070 Super. Ранее же поступавшие сообщения от ряда ритейлеров о прекращении поставок, вероятно, объясняются желанием «зеленых» создать искусственный дефицит перед выходом Super-видеокарт, а также занятостью производственных мощностей.

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В настоящий момент инсайдеры сообщают, что запасы RTX 4070 на складах оптовиков и розничных торговых сетей снова начнут стабильно пополняться примерно с середины февраля. При этом некоторые эксперты ставят под сомнение необходимость продолжения выпуска RTX 4070, поскольку рекомендованная стоимость RTX 4070 Super всего на 50 долларов выше, при этом у новой карты значительно больше CUDA-ядер, а следовательно – ощутимо выше производительность. Впрочем, на практике, вероятно, разница в цене между двумя графическими ускорителями будет больше 50 долларов – дополнительную наценку на новинки в мире компьютерного железа можно назвать обычной практикой, к которой прибегает подавляющее большинство ритейлеров.