Выявить контрафакт удалось уже в ремонтном сервисе

Не секрет, что на Aliexpress и других маркетплейсах, включая российские, а также в многочисленных интернет-магазинах, в первую очередь, китайских, можно приобрести поддельные десктопные видеокарты, переделанные из мобильных. На канале Northwestrepair вышел видеоролик, в котором демонстрируется один из подобных графических ускорителей, причем переделку можно охарактеризовать как крайне неудачную.

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На первый взгляд карта выглядит как обычная ASUS ROG Strix RTX 4090, но опытному мастеру-компьютерщику не составит труда заметить, что ее вскрывали, полностью снимая систему охлаждения. Под кулером находится GPU от мобильной RTX 4090, распаянный на печатной плате от десктопной RTX 4080. Сам чип выглядит поврежденным, также у карты имеется трещина возле коннектора PCI-Express, а разъем дополнительного питания оплавлен. Как отметили в сервисе, покупателям следует быть осторожнее при приобретении дорогостоящих комплектующих на площадках, где представлено множество недобросовестных продавцов. Примечательно, что некоторые китайские продавцы, продавая десктопные видеокарты с мобильными GPU, честно указывают, что это именно «переделки».