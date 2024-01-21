Он базируется на 192-слойных чипах флеш-памяти QLC 3D NAND

Как сообщает Techradar, компания Solidigm начала поставки корпоративного твердотельного накопителя формата E1.L NVMe емкостью 61.44 терабайта. Модель под названием D5-P5336 предназначена для систем хранения данных. Известно, что в ней применяются 192-слойные чипы памяти 3D QLC, что позволяет производителю обеспечивать сравнительно невысокую по меркам сегмента стоимость изделия. У ряда ритейлеров новый SSD уже можно заказать за 3500-4000 долларов – решения аналогичного объема в большинстве случаев стоят значительно дороже.

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Согласно заявлениям Solidigm, D5-P5336 оптимизирован для сценариев использования с преобладанием чтения, таких как работа с нейросетями, машинное обучение, сети доставки контента. Производитель сообщает о скорости последовательного чтения до 7000 МБ/с и последовательной записи до 3000 МБ/с. При случайных же чтении и записи разница в IOPS многократная – 1 миллион и 44 тысячи соответственно. Что же касается ресурса перезаписи — он составляет 58% от объема в сутки. Значение MTBF заявлено на уровне 2 миллионов часов, также компания предоставляет на накопитель пятилетнюю гарантию.