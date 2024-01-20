Ранее компания предлагала работникам солидные скидки и на другие свои продукты

Как сообщает Bloomberg, корпорация Apple предоставит своим сотрудникам скидку на приобретение гарнитуры смешанной реальности Vision Pro в размере 25% — это почти 1000 долларов. По сведениям журналистов, работники компании узнали о скидке только вчера, 19 января. «Яблочные» и раньше предлагали сотрудникам существенные скидки на свои продукты – в ряде случаев размер дисконта достигал 50%. Так было, например, с умными часами Apple Watch.

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Скидки – не единственная привилегия работников компании. Каждые три года они получают 500 бонусов по 1 доллару каждый, которые можно использовать на приобретение Mac, и, по предварительным данным, их можно будет тратить и на Vision Pro. Кроме этого Apple обещает компенсировать сотрудникам стоимость линз для гарнитуры при наличии рецепта от офтальмолога. При неидеальном зрении, в особенности, если оно сильно различается на правом и левом глазу, устройство требует индивидуального подбора линз, как и в случае очков, поскольку совместно с очками его использовать не получится. Подобный подход позволяет обеспечить наилучший пользовательский опыт.