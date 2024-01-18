Чтобы обладать более значимым влиянием на развитие компании

Как сообщает Bloomberg, гендиректор компании Tesla, эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск признался, что хотел бы обладать как минимум 25% акций фирмы, чтобы иметь возможность оказывать больше влияния на ее развитие. В настоящий момент, по данным журналистов, в руках Маска сосредоточено порядка 12% акций Tesla, при этом миллиардер заинтересован в получении крупного компенсационного пакета в виде ценных бумаг.

реклама

Илон заявил в одном из постов в купленной им социальной сети X (Twitter), что чувствует дискомфорт, когда Tesla стремится к тому, чтобы занять лидирующую роль в области ИИ и робототехники, а гендиректор не имеет над фирмой достаточного контроля. Также бизнесмен добавил, что если ему не удастся нарастить свою долю до 25% акций, он предпочтет создавать передовые продукты вне компании.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Маск полагает, что обладая 25% голосов, он мог бы оказывать значительное влияние на курс развития Tesla, при этом его спорные решения все равно могли бы легко блокироваться оппонентами, которые могут суммарно набрать в 2 раза больше голосов. При текущем же раскладе, как считает миллиардер, другие инвесторы могут противодействовать ему слишком легко.