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[Zero]
Защищенный смартфон Blackview BL9000 с двумя экранами поступил в продажу
Ранние покупатели могут приобрести его за $299,99

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Компания Blackview сообщила о поступлении в продажу на AliExpress защищенного смартфона BL9000, оснащенного дополнительным мини-экраном и емкой аккумуляторной батареей на 8800 мА*ч с поддержкой сверхскоростной 120-ваттной зарядки. Модель базируется на SoC Dimensity 8020 5G и оснащается 12 ГБ оперативной памяти, к которым система при необходимости может добавлять еще 12 ГБ виртуальной с флеш-накопителя. Емкость последнего, кстати, составляет 512 ГБ.

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Blackview BL9000 оснащен 6.78-дюймовым основным IPS-дисплеем (2460x1080, 120 Гц), а также добавочным 1.3-дюймовым экраном на обратной стороне, причем оба защищены стеклом Gorilla Glass 7. Блок камер включает в себя главный датчик на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера – 50 Мп, и, как и основная, позволяет снимать 4K-видео. Аппарат защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810. Функционирует устройство под управлением графической надстройки DokeOS 4.0 на базе Android 13. Приобрести BL9000 первые покупатели могут всего за 300 долларов США.

#смартфоны #blackview #мобильные устройства #защищенные смартфоны
Источник: 3dnews.ru
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