Выставка CES 2024 преподнесла множество сюрпризов

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания Lexar в рамках мероприятия CES 2024 презентовала оперативную память ARES RGB – в линейке представлены модули от DDR5-5600 до DDR5-8400 объемом 32 и 48 гигабайт. Память ориентирована на геймеров, энтузиастов и оверклокеров. При этом ОЗУ список новинок Lexar не ограничивается – компания представила и твердотельные накопители.

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Флагманский SSD Professional NM1090 M.2 Gen5 будет предлагаться в нескольких вариантах – емкостью 1, 2 и 4 ТБ. Скорость последовательного чтения составит до 12 ГБ/с, последовательной записи – до 11 ГБ/с. Какие используются контроллер и память – пока не сообщается, но, вероятно, речь идет об одном из решений Phison и 232-слойных 3D TLC чипах Micron. Накопитель будет оснащаться активной системой охлаждения с миниатюрным вентилятором, а также RGB-иллюминацией. Пользователям, которым не требуются подобные скоростные показатели, Lexar также предложит SSD Professional NM800 Gen4 и NM790 Gen4, выдающие до 7.5 ГБ/с и до 7.4 ГБ/с соответственно. Их подробные технические характеристики, как и стоимость всех новинок, будут опубликованы позднее.