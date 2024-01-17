В основном отечественных и китайских производителей

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от ритейлеров и маркетплейсов, в прошедшем 2023 году россияне гораздо активнее покупали устройства умного дома, чем в 2022 году. Отмечают эксперты и изменение отношения потребителей к подобного рода девайсам: они постепенно перестают восприниматься массовой аудиторией как экзотические игрушки и становятся привычными, хотя в США, Европе, Японии и Южной Корее их распространенность остается более высокой.

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Согласно статистике маркетплейса Wildberries, продажи устройств умного дома выросли примерно в 2.5 раза как в денежном, так и в штучном выражении. По данным «Марвел-дистрибуции» в 2 раза увеличились продажи умных лампочек, примерно на 20% — роботов-пылесосов. Опрошенные журналистами эксперты рассказали, что в основном на российском рынке сейчас пользуется спросом продукция отечественных и китайских производителей – многие западные бренды ушли из страны или значительно сократили в ней свое присутствие. Популярностью пользуются, например, такие бренды, как Xiaomi, Midea и Haier, что же касается перспектив российского рынка устройств умного дома – они оцениваются профильными специалистами как высокие.