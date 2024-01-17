Ранее он перестал работать в России

Как сообщают СМИ, популярный сервис знакомств Tinder вскоре прекратит свою работу на территории Республики Беларусь – ранее он стал недоступен в России. Компания Match Group, владеющая приложением Tinder, заявила, что функционирование сервиса прекратится 15 февраля текущего года. До этой даты фирма рекомендует пользователям потратить все имеющиеся у них в наличии расходуемые платные функции или запросить возврат денежных средств.

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Официально причина ухода Tinder из Белоруссии не называется, но, как предполагают эксперты, решение было принято Match Group с учетом западных санкций. Из России сервис ушел уже давно – в апреле 2022 года, вскоре после начала СВО, Tinder отключил для россиян платные функции и прекратил принимать от них платежи, а спустя 14 месяцев, летом 2023 года, окончательно завершил свою работу на территории страны. Скорее всего, проект вернется в Россию и Белоруссию только после снятия санкций. Сейчас же свободные ниши активно занимают приложения от местных компаний и разработчиков – в IT-сфере импортозамещение часто работает успешнее, чем в производстве.