Некоторые эксперты предполагают, что дело в расширениях для блокировки рекламы

Как сообщает популярный ресурс PhoneArena, в корпорации Google отрицают намеренное замедление работы видеосервиса Youtube для пользователей, использующих блокировщики рекламы вроде Adblock и Adblock Plus. Ранее в соцсетях и на тематических форумах начали появляться массовые жалобы на медленную работу Youtube и повышенную загрузку процессора при просмотре видео.

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Многие эксперты, изучив жалобы, полагают, что в Google говорят правду, и в замедлении работы Youtube могут быть виноваты сами блокировщики рекламы. Так, исследования, проведенные командой PCGamer, демонстрируют, что с AdBlock нагрузка на процессор оказывается на 15-20% выше, чем без нее. Согласно же другой распространенной теории, в «тормозах» виновато сочетание блокировщиков рекламы с браузером Google Chrome одной из последних версий. Энтузиасты на Reddit и тематических ресурсах продолжают изучать ситуацию – так, в Bleeping Computer заявили, что проблемными являются Adblock 5.17 и Adblock Plus 3.22, но не более ранние версии блокировщиков рекламы. Что же касается uBlock Origin – он, по имеющимся в настоящий момент данным, замедления работы Youtube не вызывает.