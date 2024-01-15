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Как сообщает популярный ресурс Videocardz, ранее неоднократно предоставлявший общественности инсайдерские данные, впоследствии подтверждавшиеся, урезанная версия игровой видеокарты начального уровня NVIDIA GeForce RTX 3050 может появиться в продаже уже в ближайшие недели. Согласно имеющейся у команды сайта информации, модель будет отличаться от оригинальной карты не только уменьшенным с 8 до 6 гигабайт объемом памяти и урезанной до 96 бит шиной, но и сокращенным числом CUDA-ядер, а также более низкими частотами и значительно уменьшенным TGP – у ряда модификаций он составит всего 70 Вт.
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Также эксперты ожидают, что партнеры NVIDIA представят урезанные RTX 3050 не только с активными, но и с пассивными системами охлаждения — если TGP карты действительно будет составлять 70 Вт, то это не представит особых сложностей. Производство оригинальной «три тысячи пятидесятой» компания и ее партнеры продолжать не планируют – вероятно, таким образом NVIDIA намерена освободить на рынке место для выхода графического ускорителя GeForce RTX 4050, который может оказаться производительнее оригинальной RTX 3050, но слабее RTX 3060 или примерно равен ей.