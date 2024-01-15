Она будет слабее оригинальной версии по ряду характеристик

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, ранее неоднократно предоставлявший общественности инсайдерские данные, впоследствии подтверждавшиеся, урезанная версия игровой видеокарты начального уровня NVIDIA GeForce RTX 3050 может появиться в продаже уже в ближайшие недели. Согласно имеющейся у команды сайта информации, модель будет отличаться от оригинальной карты не только уменьшенным с 8 до 6 гигабайт объемом памяти и урезанной до 96 бит шиной, но и сокращенным числом CUDA-ядер, а также более низкими частотами и значительно уменьшенным TGP – у ряда модификаций он составит всего 70 Вт.

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Также эксперты ожидают, что партнеры NVIDIA представят урезанные RTX 3050 не только с активными, но и с пассивными системами охлаждения — если TGP карты действительно будет составлять 70 Вт, то это не представит особых сложностей. Производство оригинальной «три тысячи пятидесятой» компания и ее партнеры продолжать не планируют – вероятно, таким образом NVIDIA намерена освободить на рынке место для выхода графического ускорителя GeForce RTX 4050, который может оказаться производительнее оригинальной RTX 3050, но слабее RTX 3060 или примерно равен ей.