В связи с несоблюдением местного законодательства

Как сообщают многие СМИ, в частности, ТАСС, в Индии заблокировали доступ к Binance, Kucoin, OKX и множеству других криптовалютных бирж – это произошло после того, как правительство и регуляторы направили компаниям уведомления о нарушении местного законодательства. В частности, речь идет о законах против отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

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Ранее скачанные пользователями приложения в большинстве случаев продолжают работать, но новым пользователям для получения доступа к соответствующему софту приходится порой использовать VPN или другие методы обхода блокировок. Как считают эксперты, Индия предпримет меры и для того, чтобы затруднить клиентам криптобирж возможности по вводу-выводу денег. Что же касается реакции самих платформ – о ней говорить пока преждевременно, хотя индийские СМИ пишут о том, что уведомления в адрес компаний были направлены еще 28 декабря, блокировку же регуляторы осуществили 12 января, предоставив криптобиржам на ответ две недели. Ожидать, что у граждан Индии вовсе не останется возможностей взаимодействовать с биржами не стоит, но некоторые площадки могут прекратить свою деятельность на территории страны, не желая вступать в конфронтацию с властями.